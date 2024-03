Napoli, Paolo Di Canio spiega come fare per arrivare in Champions

01/03/2024 19:11

Paolo Di Canio, ex attaccante di Napoli, Juventus, Lazio e Milan, parla così al Mattino del momento della squadra di Calzona e delle possibilità di rientrare in zona Champions: "Naturalmente mi auguro che non sia eliminato dal Barcellona, ma se la sua corsa dovesse finire agli ottavi avrebbe più probabilità di conquistare un posto per la prossima Champions. Perché avrebbe un solo obiettivo a cui pensare, mentre la Roma ad esempio perderà qualcosa nel suo cammino in Europa League. Gli azzurri possono fare un rush finale importante: con 12 partite ancora da giocare e 36 punti a disposizione se hai 4-5 lunghezze di ritardo puoi fare un filotto".

"Ma il Napoli ha ritrovato fiducia e poi con Osimhen a tempo pieno e con un Kvara così tutto è possibile. Certo, dovrebbe avere anche maggiori equilibri in difesa, ma se riesci ad essere devastante in attacco puoi sopperire a qualche lacuna difensiva".