Napoli: Ottavio Bianchi ricorda cosa fece la notte del primo scudetto

20/11/2023 08:57

«Capita alle squadre che non sono abituate a vincere con continuità, caratteristica invece dei grandissimi club, non è facile ripetere l`exploit della scorsa stagione, quando lo scudetto fu il frutto di un`alchimia perfetta. E accaduto già in con Lazio di Maestrelli, il Cagliari di Scopigno, il Verona di Bagnoli, il Torino di Radice. Succede pure all`estero, vedi la parabola del Leincester City, perdere in un sol colpo Spalletti, Giuntoli e altre pedine importanti ha complicato la situazione». Intervistato da Il Giornale Ottavio Bianchi spiega così il crollo del Napoli a pochi mesi dal tricolore vinto. Il tecnico del primo scudetto azzurro non segue più tanto il calcio ("mi annoia") in linea con uno stile di vita lontano dai riflettori al punto che non conserva nessun cimelio della sua lunga carriera ("non ho conservato nulla. Eccezion fatta per l`immagine di un mio gol in tuffo di testa contro il Verona: scatto che ha vinto un premio di fotografia"). Poi ricorda il rapporto con Maradona



«Ci siamo incontrati e scontrati varie volte. Non mi ha mai mancato di rispetto. Ero l`unico che cercava di metterlo in guardia e gli diceva qualche "no". Era il calciatore più famoso del mondo. Sostenere quella pressione era impossibile. Ho cercato di dargli buoni consigli. Ma mi sono ritrovato solo...Nessuno lo ha protetto. In lui combattevano due opposti: Diego, incarnazione del bene; Maradona, in balìa del male. Condivido la frase del suo preparatore atletico, Fernando Signorini: "Con Diego avrei fatto il giro del mondo, ma con Maradona non avrei fatto neppure il giro del palazzo"».

La notte dello scudetto stava per andare a letto e Ferlaino lo costrinse a fare l`ennesimo giro in macchina in una Napoli impazzita di gioia