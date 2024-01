Napoli occhio, recupero importante per la Lazio di Sarri

25/01/2024 18:55

Taty Castellanos è pronto a riprendersi nuovamente una maglia nel tridente della Lazio: l'attaccante argentino ha recuperato dall'infortunio muscolare patito prima della Supercoppa Italiana, oggi si è allenato a Formello e scalpita in vista del big match di domenica contro il Napoli, data la doppia assenza per squalifica di Immobile e Zaccagni. Ad affiancare Castellanos saranno Felipe Anderson (spostato a sinistra) e Isaksen. I tifosi biancocelesti dovranno aspettare ancora per rivedere in campo Patric. Il difensore spagnolo, infortunatosi alla spalla contro il Lecce quasi due settimane fa, avrà bisogno di un'altra settimana per ristabilirsi completamente. C'è il rischio quindi, per Sarri, di non averlo a disposizione nemmeno con l'Atalanta (il 4 febbraio a Bergamo)