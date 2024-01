Napoli, occhi su Ngonge del Verona: ecco quando può arrivare

16/01/2024 10:09

Il Napoli ha messo nel mirino Cyril Ngonge del Verona. La società di Aurelio De Laurentiis avrebbe raggiunto un accordo verbale con il club scaligero per il trasferimento in Campania dell'attaccante belga.

Un operazione da 10 milioni di base fissa più 2/3 milioni di bonus facilmente raggiungibili. La fumata bianca, inoltre, potrebbe arrivare già nelle prossime ore con il calciatore che presto svuoterà l'armadietto per dirigersi nel capoluogo campano per sottoporsi alle visite mediche. L'obiettivo del Napoli è quello di avere Ngonge per l'impegno dell'Olimpico contro la Lazio del 28 gennaio.