Napoli, maledizione Milan per Osimhen e Anguissa: che beffa

Nella stagione che si è appena conclusa hanno saltato la fondamentale gara dei quarti di Champions col Milan uno all'andata perché infortunato (Osimhen che al ritorno era comunque fuori forma) e l'altro al ritorno al Maradona perché squalificato: ora il bomber e il centrocampista del Napoli salteranno anche il match di campionato contro i rossoneri nella nuova stagione. E non sarà il solo. Colpa della Coppa d'Africa che si svolgerà dal 13 gennaio all'11 febbraio alla quale parteciperanno sia il camerunense che nigeriano. Per loro due l'ultima gara con il Napoli dovrebbe essere quella del 30 dicembre per poi raggiungere i rispettivi ritiri. In totale potrebbero essere ben 8 i match che salteranno (due gare di Supercoppa Italiana e sei gare di campionato). La Supercoppa Italiana si svolgerà in Arabia Saudita con gare di semifinali (4 e 5 gennaio) e finale (8 gennaio).

Le sei gare di campionato che potenzialmente possono saltare sono le seguenti:

19^ giornata Torino-Napoli 7 gennaio (sarà rinviata dopo il 20 gennaio per via della Supercoppa Italiana).

20^ giornata Napoli-Salernitana 14 gennaio

21^ giornata Sassuolo-Napoli 21 gennaio

22^ giornata Lazio-Napoli 28 gennaio

23^ giornata Napoli-Verona 4 febbraio

24^ giornata Milan-Napoli 11 febbraio