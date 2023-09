Napoli, lo scontro tra Osimhen e Garcia scatena la polemica: i tifosi si schierano

24/09/2023 20:11

Un pallido 0-0 costringe il Napoli a restare a -7 dalla vetta della classifica di Serie A. A Bologna finisce a reti bianche, e tanto per cambiare si è avvertito pure un certo nervosismo in campo.

Per la precisione, tra il trascinatore della squadra verso lo scudetto dello scorso anno Osimhen e il tecnico, sempre più nell'occhio del ciclone, Rudi Garcia. Se il primo ha sbagliato un calcio di rigore quando mancava un quarto d'ora al fischio finale, il secondo con la decisione di richiamarlo poi in panchina ha suscitato le ire dell'attaccante, ancora a secco di gol per la quarta partita di fila.

Osimhen non ha preso bene la sostituzione, avendo preferito concludere la partita con due punte in campo. Benzina sul fuoco per una squadra che dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio con il Genoa ancora una volta non riesce a conquistare 3 preziosi punti.

La piazza social intanto si divide. C'è chi scrive sul web, prendendo le difese dell'allenatore: "Sceneggiata inutile di Osimhen nei confronti di Garcia al momento del cambio. L’allenatore ha diritto a scegliere cambi ed assetto tattico, essendo il primo - e spesso l’unico - che paga le conseguenze. I panni sporchi si lavano in famiglia, non in mondovisione".

Altre posizioni sono più critiche con il tecnico: "Lo stratega Garcia toglie dal campo Osimhen già super nervoso per il rigore sbagliato a 5 minuti dalla fine quando comunque - essendo il giocatore più forte - lo devi lasciare in campo.E poi il nigeriano dimostra maturità dicendo che poteva mettere la doppia punta". E ancora: "La sfuriata di Osimhen segue il gesto di Kvara dell'altra volta, entrambi sbagliati, ma indicano sicuramente un malcontento della squadra verso il suo allenatore, espresso dai suoi top, in cui evidentemente non credono. A questo punto la società deve prendere le due decisioni"

Posizione più bilanciata quella espressa da Fabrizio Biasin: "Osimhen non dà una mano a Rud iGarcia calciando fuori il rigore, Rudi Garcia non dà una mano a se stesso togliendolo a 5 minuti dalla fine".

Non mancano stilettate al presidente del Napoli: "C’era un signore l’anno scorso che aveva plasmato giocatori nella loro forma piú perfetta. Questo signore ora allena la Nazionale Italiana. ADL dovrebbe baciare i piedi a Sexy Luciano, invece ostina sempre atteggiamenti da ingrato. Meritate tutto questo".