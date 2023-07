Napoli-Lazio: nasce un clamoroso intreccio di mercato

06/07/2023 20:28

Il Napoli è rimasto in grande attesa in questa prima fase di calciomercato. La società partenopea ha visto la partenza di Cristiano Giuntoli e questo ha sicuramente rallentato un po’ le operazioni in questa prima fase. La partenza eccellente è già avvenuta con l’addio di Kim Min-Jae pronto a vestire la maglia del Bayern Monaco ed ora gli azzurri cominciano a pensare alle prossime mosse. E nelle ultime ore prende sempre più corpo un possibile intreccio di mercato con la Lazio con al centro Matteo Politano e Domenico Berardi. Il primo è reduce da una buona stagione a Napoli ma su quella fascia i partenopei vorrebbero migliorare soprattutto in vista della possibile partenza di Lozano. La Lazio segue con attenzione Politano che piace tanto a Maurizio Sarri. E sempre i biancocelesti hanno mostrato da tempo interesse per Domenico Berardi, un giocatore che è nei radar azzurri ormai da anni. Potrebbe nascere così un intreccio di mercato in grado di portare Politano a Roma e Berardi a vestire la casacca azzurra.