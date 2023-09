Napoli-Lazio, le probabili formazioni: Garcia prova a fare pretattica su Kvaratskhelia

01/09/2023 16:18

Rudi Garcia non ha voluto svelare se manderà in campo Kvaratskhelia dal primo minuto contro la Lazio nel match della terza giornata della serie A. La squadra partenopea ospita i biancocelesti in uno dei big match della giornata con i ragazzi di Maurizio Sarri che hanno l’obiettivo di cancellare lo zero in classifica e provare a replicare la vittoria dell’anno scorso allo stadio Diego Maradona. La sensazione però è che il georgiano sarà in campo nella sfida in programma domani pomeriggio a comporre il tridente insieme a Osimhen e Politano in attesa di trovare anche l’intesa con il nuovo arrivato Lindstrom. Dalla parte opposta Sarri potrebbe puntare su Vecino, match winner dell’ultimo match a Napoli, con Kamada che potrebbe partire dalla panchina.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri