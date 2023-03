Napoli-Lazio, le pagelle degli azzurri: si salvano in pochi

04/03/2023 00:03

Il Napoli cade in casa per la prima volta in questa stagione e il merito è tutto di una Lazio attenta e ottimamento messa in campo da Sarri, che rischia il minimo e concede ancora meno all'undici di Luciano Spalletti. Tra gli azzurri, le sufficienze, anche abbondanti, non mancano, ma vanno di pari passo con le bocciature, pesanti e inattese.

Napoli-Lazio, le pagelle degli azzurri