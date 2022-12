Napoli-Lazio, al via il duello per una delle rivelazioni del Mondiale

28/12/2022 18:58

L'infortunio di Ciro Immobile, costato caro alla Lazio, ha dimostrato la necessità, per la truppa di Maurizio Sarri, di un attaccante in grado di far rifiatare il centravanti biancoceleste. Per questo la società sta pensando a Walid Cheddira, rivelazione del Marocco e capocannoniere della Serie B: un affare che i betting analyst di Snai non valutano impossibile, tanto che un cambio di casacca del marocchino vale, riporta Agipronees, 1,85 volte la posta. Su di lui, però, c'è anche l'interesse del Napoli, pronto a prenderlo per ampliare la propria rosa degli attaccanti, privando così l'ex Sarri del profilo scelto come vice Immobile