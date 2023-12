Napoli, la bocciatura di Di Biagio: Non si costruisce dal nulla

Gigio Di Biagio boccia la politica del Napoli e del presidente De Laurentiis. Dopo la vittoria dello scudetto, in tanti pensavano che gli azzurri potessero aprire un ciclo ma l’addio di Luciano Spalletti e le scelte del presidente hanno portato ad una situazione molto complicata e ora tocca a Mazzarri riuscire a sbrogliare questa situazione.Sulla questione interviene anche Gigio Di Biagio.

Era prevedibile, non si costruisce qualcosa dal nulla. Ora Mazzarri ci sta provando ma se prendiamo gli undici titolare anche la Roma non è inferiore a nessuno ma poi c’è il discoro dell’intera rosa da tenere in considerazione. Per me l’Inter è la squadra più forte e penso che alla fine vincerà lo scudetto. L’unico dubbio è veder cosa potrà succedere nella seconda parte della stagione ma i nerazzurri sono quelli che hanno la migliore rosa, hanno giocatori in panchina che sarebbero titolari ovunque.