Napoli, l’obiettivo per la porta si allontana: c’è la Lazio su di lui

02/07/2022 18:09

Il Napoli sembra aver deciso: il destino di estremo difensore sarà affidato ad Alex Meret. Il giovane portiere italiano nel corso degli ultimi anni all’ombra del Vesuvio si è spesso alternato con David Ospina nel ruolo di portiere titolare, con il colombiano che molto spesso ha avuto la meglio. Ma quest’estate è stata quella della decisione definitiva con il club azzurro che ha lasciato andare a parametro zero il portiere sudamericano ed ha deciso di rinnovare il contratto all’italiano. Ma nonostante questa decisione in casa Napoli si lavora comunque all’obiettivo di prendere un secondo portiere di affidabilità e di esperienza da affiancare a Meret. Il nome più gettonato è stato quello di Salvatore Sirigu che però nelle ultime ore sembra stia per prendere una nuova direzione. Secondo Tuttomercatoweb, infatti, sul portiere sarebbe piombata con decisione la Lazio e tra le due parti si starebbe già lavorando all’accordo definitivo.