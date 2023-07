Napoli, l'assalto ai campioni d'Italia: offerte per Kvara e Zielinski

15/07/2023 09:42

Non c'è solo l'incertezza sul futuro di Osimhen, legato all'effetto domino che potrebbe scatenare l'addio di Mbappè al Psg, ad agitare i sonni dei tifosi del Napoli. Dopo l'addio di Kim (non ufficializzato solo per le complicazioni nel calcolare le commissioni e la clausola precisa dopo che il coreano ha già superato le visite mediche) altri due azzurri campioni d'Italia sono entrati nel carosello del calciomercato.

L'ultima notizia arriva dalla Premier: il Newcastle, dopo Tonali, pensa di nuovo a pescare in serie A e punta Kvara, eletto miglior calciatore del nostro campionato. Operazione che il club inglese che dall'ottobre 2021 è diventato proprietà del Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell'Arabia Saudita vuole concretizzare dopo aver sfoltito la rosa. Una prima offerta parla di 90 milioni, cifra che probabilmente viene ritenuta insufficiente, ma la trattativa sarebbe solo agli inizi. Poi c'è il caso-Zielinski. Oltre agli arabi si sta facendo sotto anche la Lazio. Dopo l'addio di Milinkovic-Savic Sarri ha chiesto espressamente il polacco. Lotito vorrebbe acconentarlo e si è spinto a 20 milioni per il giocatore in scadenza nel 2024.