Napoli, il futuro di Meluso è in bilico: ecco i possibili sostituti nel ruolo di ds

10/03/2024 12:04

L’avventura di Mauro Meluso nella dirigenza del Napoli potrebbe concludersi dopo una sola stagione. In realtà nell’organizzazione del presidente De Laurentiis è sempre difficile riuscire a individuare ruoli e responsabilità visto che il patron azzurro agisce da “padre/padrone”. Meluso è arrivato alla fine della scorsa estate per prendere il posto di Cristiano Giuntoli firmando un contratto di un anno più l’opzione per il secondo ma ovviamente la stagione non è stata positiva. Ora il Napoli potrebbe valutare un cambio di rotta in vista del futuro e affidare il ruolo di direttore sportivo a una figura con maggiori responsabilità. Tra i nomi che TMW ha raccolto ci sarebbero quelli di Frederic Massara (che viene indicato come un potenziale candidato anche alla Roma che ha dato l’addio a Tiago Pinto) e quello dell’ex Lazio, Igli Tare. Due direttori sportivi di grande esperienza che però probabilmente richiedono anche una maggiore libertà di manovra in fase di scelte e un ruolo meno ingombrante del presidente De Laurentiis.