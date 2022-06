Napoli, i nomi di due avversarie in amichevole a Castel di Sangro

01/06/2022 14:53

L'annuncio ufficiale non c'è ancora, ma iniziano a circolare i nomi di due avversarie del Napoli in amichevole nella seconda parte del ritiro, quella in programma dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro. In pratica, il vero ritiro del Napoli, dopo che nella prima parte a Dimaro la formazione di Spalletti si occuperà soprattutto di mettere benzina nelle gambe. In Abruzzo, allo stadio Patini, il Napoli disputerà tre o forse quattro amichevoli e due di queste riguarderanno test contro squadre francesi e spagnole. Un'avversaria dovrebbe essere il Lione, che il sindaco castellano Angelo Caruso si è lasciato "scappare" nel corso di alcune discussioni con giornalisti napoletani. L'altra invece dovrebbe provenire dalla Liga e potrebbe essere il Mallorca, come suggerito dal Corriere del Mezzogiorno. Molto probabilmente il programma degli incontri sarà completato da una sfida contro un'avversaria abruzzese - il Pescara milita in serie C, come il Teramo - ma potrebbe anche essere organizzato un ulteriore test con un avversario di maggiore prestigio.