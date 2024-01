Napoli guai per ADL ecco cosa rischia

19/01/2024 13:19

Non arrivano buone notizie per il Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, secondo quanto riporta La Repubblica, sarebbe stato accusato di falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Il nigeriano nell'estate del 2020 arrivò in Campania per una cifra complessiva di 71 milioni di euro. La società azzurra però pagò al club francese 50 milioni di euro, mentre i 21 restanti furono pagati attraverso i cartellini di tre giovani calciatori (Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri) poi letteralmente spariti dal radar.

Una prima indagine, da parte della giustizia sportiva in realtà, era stata chiusa senza il riscontro di illeciti sportivi a carico del club e del presidente. Il Tribunale federale nazionale della Figc per il caso plusvalenze non accolse la richiesta della Procura Federale che aveva chiesto 11 mesi e 5 giorni di inibizione. Il fascicolo però può riaprirsi presto.