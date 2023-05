Napoli e Salernitana in ritiro a pochi chilometri di distanza, interviene il Viminale

18/05/2023 19:01

Rischio incidenti durante il ritiro estivo in Abruzzo. È l'allarme, dai risvolti quasi surreali, lanciato dal Viminale. Qualcuno, al ministero dell'Intero, deve aver strabuzzato gli occhi quando ha visto che Napoli e Salernitana si sarebbero ritrovate praticamente insieme in ritiro, a fine luglio. I granata a Rivisondoli, rinomata località montana a due passi da Roccaraso. Gli azzurri a Castel di Sangro, pochi chilometri più a valle. E siccome entrambe le squadre sono seguite da numerosi tifosi, il rischio di possibili incidenti non è da escludere, visti anche i recenti trascorsi. Nello specifico, la Salernitana dovrebbe essere in ritiro a Rivisondoli dal 10 luglio al 5 agosto, il Napoli a Castel di Sangro dal 29 luglio al 10 agosto. La soluzione per risolvere il pasticcio la suggerisce Repubblica:

“La nuova stagione del calcio non è neanche cominciata, ma deve già intervenire il ministero dell’Interno per evitare scontri fra le tifoserie di Napoli e Salernitana. Il rischio è stato segnalato alla prefettura dell’Aquila, città capoluogo di provincia di Rivisondoli, il centro turistico di 676 abitanti a 1320 metri di quota scelto dai due club per il ritiro precampionato. Il prefetto Cinzia Teresa Torraco ha rinviato la decisione dopo la riunione di Comitato per la sicurezza della scorsa settimana. Il timore di incidenti è fondato per i cattivi rapporti tra i rispettivi tifosi”.

A suggerire la concomitanza sarebbe stato lo stesso De Laurentiis: