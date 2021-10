Napoli, Di Marzio: Squadra più forte? Merito suo

05/10/2021 18:38

Interventuo a Maracanà, sulle frequenze di Tmw Radio, Gianni Di Marzio si è soffermato sulla situazione del Napoli e sul lavoro fatto da Spalletti in questi mesi:

Penso che Spalletti abbia la squadra in pugno. Il mister è riuscito a dare una personalità e una convizione alla squadra, diversamente da quanto fatto da Sarri alla Lazio. Si vede anche nelle scelte che ha operato. Sta facendo bene con Fabian Ruiz, riportandolo a sinistra. Ma ha aiutato anche Victor Osimhen a crescere. Il nigeriano è una vera forza della natura! Però, il Napoli ha anche un'ossatura importante, e mi riferisco ad Anguissa e a Koulibaly. E non dimentichiamoci che gli azzurri sono l'unica squadra in Serie A che ha esterni capaci di saltare l'uomo.