Napoli, De Laurentiis vuota il sacco sull'obiettivo Champions

29/07/2023 12:26

Emesso il 13 luglio scorso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il francobollo speciale per celebrare lo Scudetto del Napoli, stampato dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poeste Italiane, è stato presentato dal sindaco di Castel di Sanro Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro nella circostanza ha parlato (poco) anche di calcio e al sindaco che si augurava la vittoria della Champions, ha replicato "Non possiamo fare promesse da marinaio...la Champions è tutta un questione di fiducia".

Poi sul ritiro della squadra a castel di Sangro ha spiegato