Napoli, cosa c'è dietro il silenzio di Mertens

25/07/2022 08:48

Hanno parlato tutti tranne lui. Sull'addio di Mertens al Napoli, dopo nove anni di gol (148) che hanno fatto di lui il bomber di sempre della storia azzurra e di prodezze che lo hanno immortalato nel pantheon degli eroi della città, hanno detto tutto tutti. Dal presidente De Laurentiis che ha provato a spiegare di essersi arreso dopo l'ultima offerta al rialzo (2,4 milioni per una stagione) rifiutata dal belga all'ultimo dei tifosi. Non ci sarà la possibilità di salutare l'uomo che ha fatto la storia di questo club, tutto si svolge in maniera virtuale come i rimpianti dei tifosi sui social o il tweet di saluto del club, che pure è apparso troppo poco per il popolo napoletano.

Sono silenziosi invece proprio i social di Mertens nei giorni dell’addio. Ancora nessun accenno all’epilogo ufficializzato da De Laurentiis. A salutare la città e i tifosi per ora ci ha pensato la moglie Kat: “Napoli, l’amore della mia vita” in una storia su Instagram ma perchè il giocatore tace?

In tanti sono convinti che possa smentire quell'offerta fatta da Adl ma finora non trapela nulla nè da lui nè dal suo entourage. Filtra solo l'idea di non prendere in considerazione offerte dall'Italia (Inter o Lazio) ma di andare all'estero a chiudere la carriera. Aspetta probabilmente solo questo Mertens, la firma per un altro club. Poi spiegherà tutto e racconterà la sua verità a un popolo che da due giorni è quasi in lutto.