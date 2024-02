Napoli, Chiariello: una scommessa persa in partenza e i colpevoli del disastro

Dura analisi da parte di Umberto Chiariello dopo il pari del Napoli a Cagliari. Il giornalista di Canale 21 dice a Campania Sport

Un Napoli inguardabile e incapace di uscire in palleggio dalla propria area di rigore, non riusciva a fare tre passaggi di fila. La riproposizione del centrocampo dello scudetto, Anguissa-Lobotka-Zielinski, è ancora una volta naufragata per alcune elementari ragioni. Puntare su Zielinski è diventata una scommessa naufragata in partenza, è un giocatore spento.

Con Spalletti il gruppo era coeso e si lavorava per il successo comune, che portava tanto successo a ognuno di loro. Quest’anno si sta verificando l’esatto opposto: ognuno gioca per sé stesso, per i propri ingaggi, per il proprio futuri, per dimostrare qualcosa a qualcuno o a sé stesso. Oggi nel Napoli esiste di nuovo l’io, che si è verificato quando gente come Politano e Simeone davanti alla porta hanno preferito la conclusione personale che hanno fallito, invece di passare al compagno meglio posizionato.