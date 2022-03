Napoli, Chiariello polemico: “Perché abbiamo preso Elmas?”

28/03/2022 21:20

Il giornalista napoletano Umberto Chiariello è sempre stato un grande sostenitore dei settori giovanili. Una politica che in casa Napoli però non è mai stata molto implementata dalla società del predicente De Laurentiis con il solo Insigne, che da prodotto del vivaio è riuscito ad avere un impatto anche nella prima squadra. Il giornalista di Canale 21 si chiede perché il Napoli non ha puntato sul trequartista Gaetano.