Napoli, Bargiggia dice già addio a due campioni: Vanno via

29/11/2021 12:26

Primi in classifica con tre punti di vantaggio sul Milan, morale a mille dopo aver umiliato Sarri e la sua Lazio ma qualche spina sul mercato preoccupa il Napoli. E le notizie che arrivano da Paolo Bargigigia sono veri macigni per i tifosi. L'esperto di mercato, ex Mediaset, parla a 1Station Radio e parte da Insigne

Sul capitano del Napoli, ho la quasi certezza che a gennaio si accorderà con l'Inter, perché non sono stati fatti passi avanti dal punto di vista economico per il rinnovo. Mi hanno raccontato che Lorenzo è amareggiato con Aurelio De Laurentiis perché, in alcune occasioni, davanti alla squadra si è sentito sminuito dal presidente

Un altro addio sarebbe quello di Mertens

"Il belga sta facendo bene, ma la partita sul rinnovo è chiusa: dovrebbe fare altre quindici partite così, per convincere Aurelio De Laurentiis ed il Napoli a prolungargli il contratto. Il presidente, insomma, non è intenzionato a continuare con lui".

Le buone notizie arrivano solo da Osimhen e dalle sue condizioni