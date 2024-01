Napoli al lavoro: le condizioni di Natan, Olivera e Meret

30/01/2024 18:55

Il Napoli ha iniziato a preparare la prossima sfida di campionato al Verona. Dopo il pareggio contro la Lazio di domenica, la squadra di Mazzarri ha ripreso gli allenamenti con una seduta pomeridiana. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in allenamento aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Natan ha svolto la prima parte della seduta in gruppo e successivamente personalizzato in campo. Meret ha svolto terapie e personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Olivera