Napoli, ADL pensa al ritorno di Sarri: ecco cosa può succedere

08/03/2024 10:28

Clamorosa indiscrezione quella che arriva da Roma. Secondo fonti attendibili, infatti, il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis starebbe rivalutando l'idea di riportare Maurizio Sarri sotto le pendici del Vesuvio. Tuttavia, nella giornata di ieri, la Lazio ha confermato la sua fiducia in Sarri. Una scelta strategica secondo quanto spiegato dal Messaggero, perchè Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di pagare l'allenatore a vuoto per un'altra stagione dovendogli corrispondere circa 8 milioni lordi per la stagione 2024/25.

Il Presidente del club capitolino, quindi, è intenzionato ad andare avanti con l'ex tecnico del Chelsea. Ma se Maurizio Sarri decidesse di andare via, deve essere lui stesso a esporsi. Due le proposte allettanti: la prima è la Fiorentina con Vincenzo Italiano ormai al capolinea della sua avventura sulla panchina della viola; l'altra, invece, è un suggestivo ritorno in Campania.