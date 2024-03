Napoli addio al Maradona, De Laurentiis punta su Bagnoli

Non rifarò l'impianto di Fuorigrotta, ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli

In vista di Euro 2032, infatti, il Napoli potrebbe avvere una casa nuova di zecca. La decisione di ADL sarebbe quella di spostare lo stadio a Bagnoli:

Aurelio De Laurentiis è pronto a portare il Napoli lontano dal Maradona. Intervenuto nel corso del TgR Campania, il patron azzurro ha annunciato la decisione drastica di tagliare con il passato e abbandonare il progetto di ristrutturazione dell'impianto di Fuorigrotta per un traferimento epocale.

