Multa post derby, la scelta di Mancini sulla raccolta fondi dei tifosi

Si chiude, forse definitivamente, il caso della bandiera sventolata da Gianluca Mancini al termine del derby con la Lazio deciso proprio da un suo gol. Un'esultanza sopra le righe e ingenua che è costata al giocatore della Roma una multa di 5.000 euro, decisa dal Giudice Sportivo.

La notizia ha visto i tifosi giallorossi attivarsi e organizzare un crowdfunding per pagare la sanzione al posto del difensore della Roma. In poche ora la raccolta fondi online ha addirittura superato l'obiettivo di 5mila euro andando ben oltre i 6.000, con le eccedenze che sarebbero andate in beneficienza.

A stretto giro di boa è arrivata anche la risposta di Mancini, che ha chiesto ai tifosi di non utilizzare quei soldi per pagare la multa, ma di utilizzarla per opere di beneficienza. Su Instagram, il centrale ha scritto: