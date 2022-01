Mourinho: Non potrei mai allenare la Lazio, Covid non falsa torneo

05/01/2022 15:45

Non vede l'ora di tornare a giocare Josè Mourinho. Lo Special one aspetta risposte importanti dalla sua Roma che domani affronta il Milan a San Siro

Dopo 15 giorni senza calcio è meglio tornare con una partita di questa dimensione, non dovremo trovare motivazioni extra. Penso che la concentrazione si trovi facilmente

C'era qualche preoccupazione per i portieri ma Rui Patricio ci sarà

Rui giocherà. Non si è allenato ieri e l'altro ieri perché ha avuto un problema alla schiena, oggi si è allenato, domani giocherà. Fuzato non c'è poi prendiamo Boer e Mastrantonio come secondo e terzo. L'unico giocatore che continua nel suo recupero è Spinazzola, poi c'è stato qualche problema col covid-19, ma siamo preparati

Gli chiedono se allenerebbe club rivali e Mourinho scade un po' nel populista

Siamo professionisti, dire di non poter allenare altri club è duro ed è un rischio, ma ci sono dei club per i quali puoi dire no, e non lo dici per mancanza di rispetto, ma per il tipo di storia tra il club che hai allenato prima e quello che arriva. Per dire che dopo il 2010 il primo club italiano che ha parlato con me non è stata la Roma. La Roma si poteva accettare e l'altro no. Non è una mancanza di rispetto, ma per esempio non posso mai allenare la Lazio. Non è una mancanza di rispetto, è un club della stessa città, con cui ho un rapporto positivo. Sicuramente loro pensano lo stesso di me, però sono cose nell'aspetto professionale, mai nella mancanza di rispetto. Per esempio non ho mai avuto un problema col Milan, magari una battuta. Puoi partire sempre dal rispetto, ma ci sono dei club che non puoi allenare

Catenaccio assoluto invece sulla questione del giocatore no-vax della Roma

"Sono cose private, per noi questo è sacrosanto. Qualche giocatore ha avuto il covid e ha chiesto la privacy, lo stesso con qualche giocatore che può non essere vaccinato. Ma la legge è la legge, dal momento in cui il Governo decide la decisione va rispettata, vogliamo giocatori che rispettino la legge e che possano giocare. Non penso avremo problemi"

Bocca cucita anche sul mercato e su Maitland-Niles



"Non me la sento di parlare di lui, non è un nostro giocatore in questo momento. Sono felice di parlare quando sarà ufficiale, ora posso dire che è cresciuto vicino a me, nell'Arsenal, mentre io ero al Chelsea, al Tottenham e al Manchester United. Il profilo del nostro mercato è conosciuto, non sarà simile a quello di Atalanta e Fiorentina, dovremo migliorare la rosa con 1-2 giocatori in prestito. Karsdorp ha giocato tutti i minuti, quando era squalificato non eravamo una squadra. Eravamo squilibrati, persi. Se viene uno già si respira un po' meglio, vediamo perché il mercato è aperto per praticamente un mese. Se riusciamo a fare questo nella prima settimana di gennaio c'è speranza per un secondo arrivo".

Su Pellegrini, pronto al rientro, buone notizie a metà

Ha recuperato bene, non ha avuto le stesse vacanze degli altri, ha avuto 4 giorni di meno. Può giocare? Sì. Può giocare 90 minuti? Non credo, non sarebbe l'opzione migliore avendo una partita domenica.

Sul paragone Ibra-Abraham Mourinho dice

Non mi piace paragonare giocatori. Sopratutto quando c’è uno con una storia tremenda e un altro che sta cercando di costruirla. Sono cresciuto in Portogallo dove chiunque segnava due gol era il nuovo Eusebio. E poi di nuovo Eusebio in realtà non c’è stato nessuno. No, lasciamo Tammy tranquillo senza paragoni con Zlatan che è Zlatan e ha una storia completamente diversa.

Netto il pensiero dello Special One sui casi di Covid e l'ipotesi di rinvio