Mourinho e la battuta su Pairetto: il motivo dietro le parole del portoghese

22/05/2023 22:12

Un messaggio chiaro e neanche troppo velato. Dopo il pareggio contro la Salernitana, José Mourinho è andato a ruota libera con una conferenza stampa ricca di argomenti a cominciare dalla penalizzazione subita dalla Juventus e da quello che il tecnico portoghese ha definito come un campionato falsato. Ma le frecciate partono in tutte le direzioni e nel corso della conferenza non è passato inosservato il messaggio rivolto all’arbitro Pairetto: “Ha fatto bene come sempre, fa sempre bene il suo lavoro”. Lo Special One tira in ballo non l’arbitro che ha diretto la sfida con la Salernitana (era Colombo, ndr) ma quello che ieri sera ha arbitrato la Lazio fischiando un rigore molto dubbio a favore dei biancocelesti che hanno centrato una vittoria importante. Con Pairetto inoltre ci sono dei trascorsi, un anno fa Mourinho lo accusò di essere stato mandato dalla Juventus al termine del match tra Roma e Verona.