Monza-Milan: Pioli annuncia il modulo e replica a Berlusconi su Leao centravanti

Stefano Pioli presenta in conferenza stampa la sfida di Monza. Il Milan va a caccia del terzo successo di fila dopo gli 1-0 in campionato sul Torino e in Champions sul Tottenham che hanno restituito finalmente il sorriso ai tifosi rossoneri.

"La squadra ha sempre dato tutto, la forza del nostro ambiente è questa. Anche nelle difficoltà non abbiamo mai smesso di credere in noi stessi. Veniamo da due buonissime partite e dobbiamo provare a vincere, sarà il risultato di Monza a chiarire come stiamo. Per me abbiamo fatto una buona settimana, ma affrontiamo una squadra che sta bene e che ha la striscia positiva più lunga del momento. Non sarà facile. Berlusconi ha consigliato di schierare Leao centravanti? Io sono sempre d'accordo con Berlusconi. Sempre".

Tante le note positive per il tecnico:

"In settimana ho visto attenzione, energia. Dobbiamo solo cercare di essere più impermeabili alle critiche e agli elogi. Viviamo i risultati troppo di pancia. C'è grande euforia dopo il Tottenham, ma è il campionato che ci darà l'opportunità di rigiocare la Champions l'anno prossimo. Il Monza? Gioca bene, palleggia bene e propone un calcio propositivo, faccio i complimenti a Palladino. All'andata abbiamo vinto largamente, ma il punteggio è stato eccessivo. C'è fiducia, abbiamo rispetto del Monza, ma sappiamo che una vittoria ci aiuterebbe tantissimo".

Pioli annuncia che Tomori è a disposizione, mentre Bennacer non è ancora convocabile e Calabria si è fermato per un problema all'anca:

"Siamo usciti bene dalla partita ma sono state due gare molto dispendiose, sia contro il Torino che col Tottenham. Col Monza sceglierò chi sta meglio. Thiaw? Non sono uno scopritore di talenti, quelli li prende la società. Di certo Thiaw è un giocatore moderno, un difensore che abbina velocità a fisicità. Ha tutto per diventare un grande. Anche Giroud sta giocando tanto e lavora moltissimo per la squadra. Origi è pronto per giocare, non ho ancora deciso, dipenderà dalle posizioni in campo".

Infine sul modulo: