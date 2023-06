Mondiali per club 2025: Le italiane in lizza

27/06/2023 09:47

Nel 2025 si terrà in America il mondiale per club con la nuova formula a 32 squadre. I 100 milioni in palio fanno gola alle big d'Europa e no. L'inter prima tra le italiane nel ranking

Mondiale per club 2025: City, Real Madrid, Chelsea e Bayern qualificate

La prima edizione del nuovo mondiale per club tanto voluto dal Presidente della Fifa Gianni Infantino si svolgerà nel 2025 negli Stati Uniti d'America e vedrà sfidarsi le migliori 32 squadre del mondo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la vincitrice del torneo porterà a casa, oltre la coppa, 100 milioni che equivale al premio economico scaturito dalla vittoria della Champions League ma con il vantaggio di giocarsi tutto in un solo mese. L'Europa qualificherà 12 club e ad oggi le squadre certe della partecipazione sono Chelsea, Real Madrid e Manchester City che hanno vinto le ultime tre edizioni della Champions. Il Bayern Monaco è la quarta partecipante qualificata grazie al ranking raggiunto in classifica Eufa (84 punti). Restano così 8 posti vacanti che verranno occupati dalla vincitrice della Champions League del 2024 e dai club posizionati meglio nel coefficiente Uefa.

Mondiali per club 2025: Inter ad un passo, Juve, Milan e Napoli in corsa

L'Inter sembra davvero ad un passo dalla partecipazione al mondiale per club del 2025. L'ottima stagione dei nerazzurri e la finale di Istanbul contro il Manchester City di Guardiola ha fatto balzare la società di Zhang a 60 punti nel Ranking Uefa, portandosi in testa tra le italiane. Alla squadra guidata da Simone Inzaghi basterà la qualificazione agli ottavi della prossima Champions per staccare il biglietto di partecipazione al mondiale e vista la forza attuale dell'Inter, ci sono buone probabilità che questo accada. Tra le altre italiane in lizza abbiamo la Juventus con 47 punti, il Milan con 35, Napoli a 29 e fanalino di coda la Lazio con 21 punti. Se per i biancocelesti le speranze sono davvero minime, le altre 3 big del calcio nostrano dovranno battagliarsi per raggiungere l'altro posto disponibile, facendo i conti con potenze del calcio europeo: Barcellona, Borussia Dortmund, Siviglia e Lipsia sono infatti alcune delle squadre pronte a battagliarsi per partecipare al prestigioso torneo.

A cura di Massimo Santalucia