Mondiale per Club, le combinazioni: la Juve "gufa" Lazio e Napoli, la tabella punteggi

05/03/2024 18:45

La Juve deve "tifare" per Bayern Monaco e Barcellona. La Fifa ha fornito un aggiornamento sulla corsa al Mondiale per Club del 2025, in cui l'Italia avrà due squadre. L'Inter è già qualificata, resta da assegnare un altro posto e i giochi potrebbero chiudersi già in queste settimane: se infatti sia Lazio che Napoli non dovessero superare gli ottavi di Champions - i biancocelesti scenderanno in campo stasera sul campo del Bayern, Osimhen e compagni andranno a giocarsela martedì prossimo a Barcellona dopo l'1-1 del Maradona - sarà la Juventus a qualificarsi. Se invece entrambe o almeno una delle due andrà avanti, un nuovo scenario sarà definito in occasione dei quarti.

Riassumendo il Napoli dista 5 punti dalla Juve, se passa il turno pareggiando a Barcellona(conta il risultato al 90esimo o al 120esimo non contano i calci di rigore) prenderà 2 punti e quindi il turno successivo dovrà farne almeno 3 cioè una vittoria e un pareggio e quindi qualificarsi per le semifinali, se invece passa il turno vincendo a Barcellona prenderà 3 punti e quindi il turno successivo gli basterà una vittoria oppure due pareggi per affiancare la Juve ed eliminarla. A parità di punti passa il Napoli.