Milan, tre trattative bloccate e budget ridotto dopo addio Maldini

07/06/2023 11:06

Sta avendo conseguenze immediate il traumatico divorzio tra Paolo Maldini e il Milan. La decisione del patron di RedBird, Gerry Cardinale, di ridurre da 50 a 35 milioni di euro al netto delle cessioni il budget da destinare al mercato e l'assenza del punto di riferimento che stava conducendo le varie trattative per i nuovi acquisti rischia di paralizzare le mosse del club rossonero. Se non dovrebbero esserci contro-indicazioni per il giapponese Kamada, bloccato da tempo e in arrivo a parametro zero dall'Eintracht, per la Repubblica sono già tre gli obiettivi che potrebbero sfumare.

Paolo Maldini aveva avviato colloqui per ingaggiare Berardi, Arnautovic e Milinkovic-Savic, ma ora è tutto fermo: su Berardi si è fiondata la Roma, su Arnautovic - che potrebbe anche rimanere al Bologna - ci sono club stranieri e la Juve sta lavorando sul tuttocampista della Lazio se non dovesse convincere Rabiot a rimanere per un'altra stagione. Inoltre Brahim Diaz tornerà al Real Madrid dove prenderà il posto di Asensio.