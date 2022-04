Milan, Suma: Vorranno far ricorso anche su questo?

Si sofferma sulla vigilia del Milan che domani affronterà la Lazio Mauro Suma nel suo editoriale per Milannews. Il direttore di Milan Channel ricorda i tanti infortuni e i problemi di ogni tipo che hanno affrontanto in stagione i rossoneri e dice

Ma non ci ha destabilizzato niente e nessuno, nemmeno l'assenza di gol di Zlatan e di Ante nel girone di ritorno. Niente, nulla, non siamo quelli che piangono per la bua a centrocampo o per l'assenza del vice una tantum...Siamo quelli che tirano dritti, siamo quelli che non drammatizzano, siamo quelli che non fanno i prepotenti. Siamo la squadra più giovane degli ultimi 20 anni in lotta per lo Scudetto a poche giornate dalla fine.