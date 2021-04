Milan, Serafini: Io ho già scommesso, vedremo chi vince

Dura analisi di Luca Serafini nel suo editoriale per Milannews. Il giornalista esperto del mondo rossonero giudica il pari con la Sampdoria la partita più irritante per atteggiamento, presunzione, superficialità.

85' senza un tiro in porta alla decima in classifica, che arrivava da pareggi e sconfitte in serie, non si giustificano...Hernandez era svagato e spaesato, a parte Kjaer e Tomori nessuno ha preso la sufficienza se non Hauge per il gol. Donnarumma ha fatto 2 parate decisive, ma come sempre è colpevole su ogni gol che il Milan subisce. Le bugie su Gigio non si contano, tra i tifosi del Milan e le cifre che i giornali sparano a vanvera su un rinnovo su cui si lavora da mesi. Segno evidente che una base ci sia, ma gli orpelli siano faticosamente superabili e riguardano sostanzialmente provvigioni e dintorni. Ho già detto come la penso: rinnoveranno tutti. Se mi sarò sbagliato, verrà eletto qualche altro nuovo Papa. Amen.