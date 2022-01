Milan, Serafini accusa: Sono tutte in regola Inter e Juve?

Dopo gli ultimi colpi din mercato si sofferma sulle differenze tra Inter e Juve da una parte e il Milan dall'altra Luca Serafini nel suo editoriale per Milannews. L'esperto del mondo rossonero si chiede

come fanno a spendere che sono piene di debiti…? Il Milan parte con la sua nuova utilitaria percorrendo strade statali e provinciali, andando piano, risparmiando in benzina e usura delle gomme. Inter e Juve prendono in prestito due bolidi, volano senza rispettare i limiti di velocità e sfrecciano al casello senza Telepass e senza pagare il pedaggio. Tutto in regola?

Queste le spese di Milan e Juve negli ultimi 2 anni e mezzo (163 milioni tra Kjaer, Kalulu, Maignan, Hernandez, Bennacer, Tonali, Tomori, Leao, Diaz) contro quelli della Juventus (441 tra Danilo, Szczesny, Alex Sandro, Arthur, Kulusevski, Locatelli, De Ligt, Chiesa, Morata, Bernardeschi). La media per giocatore è di 18,1 milioni per il Milan e 44,1 per la Juventus. Adesso Vlahovic il quale tra cartellino, commissioni ai procuratori e ingaggio lordo, costerà nei prossimi 5 anni più di 160 milioni. Di bilanci e aumenti di capitale non parlo più, mi limito alla differenza di classifica da 2 anni e mezzo a questa parte e a confrontare le classifiche delle due squadre sempre in questi 2 ultimi anni e mezzo. Poi vorrei conoscere il valore attuale di quei giocatori rossoneri e di quei giocatori bianconeri. Occhio e croce raddoppiati, occhio e croce forse dimezzati o comunque abbattuti.