Milan, Scaroni a sorpresa: Scudetto? Non è l'obiettivo

09/10/2023 21:55

"Giroud in porta? Una cosa fantastica, ha parato per davvero: è stata la dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto molto e quando questo spirito si crea niente è impossibile". Paolo Scaroni, presidente del Milan, torna ai microfoni di Sky Sport sul rocambolesco successo di Marassi.

"Il Milan deve essere in Champions, altri obiettivi non ne ho - continua - E' chiaro che mi piacerebbe vincere lo scudetto ma non è l'obiettivo numero uno: siamo un grande club mondiale e dobbiamo essere in Champions perchè i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Essere primi è un passo in quella direzione. Poi altre partite come quella di sabato mettono a repentaglio le mie coronarie - ci scherza su - ma ci sono state delle belle partite nell'ultimo periodo". Unica nota stonata la brutta sconfitta nel derby: "Ma ci sarà anche il ritorno, io ci sarò e sono sicuro che faremo molto bene"