Milan-Sassuolo le pagelle: Disastro collettivo, si salva Giroud

L'incubo continua. Il Milan resta nel tunnel, travolto dagli strappi di Frattesi e dalle giocate del solito Berardi (tre assist e un gol) che quando vede rossonero diventa un toro furioso. La squadra di Pioli si è liquefatta in questo 2023 e ora anche la zona-Champions sembra a rischio. Queste le pagelle della gara col Sassuolo dopo il 5-2 degl emiliani.

Tatarusanu 4,5 - Reattivo al 17' nel tuffarsi sulla botta di Laurentiè: poi arriva la pioggia di reti. Nulla può sul primo gol di Defrel ma più di qualche responsabilità sul raddoppio di Frattesi, preso sul suo palo, e sul tris di Berardi. Dopo, ogni tiro del Sassuolo diventa gol.

Calabria 4,5 - Non può festeggiare le 200 presenze in rossonero, suo comunque il bel cross del gol di Giroud. In fase offensiva punge ma dietro viene preso da tutte le parti. E a inizio ripresa combina la frittata per il fallo da rigore su Laurentiè.

Kalulu 5 - Non tiene quasi mai la posizione, perde gli avversari, in calo perenne.

Gabbia 5 - Fa fatica ogni volta che il Sassuolo attacca. Molle e poco reattivo.

Theo Hernandez 5,5 - Parte bene ma è colpevole nel lasciar passare Berardi in occasione del primo gol del Sassuolo

Krunic 5 - Non riesce a fare filtro quando i rivali affondano, Frattesi lo travolge (Dal 70' Pobega sv)

Tonali 5 - Lento e impacciato, non riesce a dare ordine al reparto.

Saelemaekers 5,5 - Ci mette più volontà che qualità. (Dal 70' Messias 6, volenteroso)

De Ketelaere 5- Gli bastano 2' per accendere San Siro con una serpentina in velocità ed assist per Rebic ma è un fuoco di paglia: non entra mai nel vivo del gioco e non gli basta una grande giocata a fine primo tempo per strappare la sufficienza. Esce dopo 45' (Dal 46' Leao 5. Dopo un minuto dal suo ingresso in campo arriva il quarto gol del Sassuolo, non si vede mai e non incide)

Rebic 6,5 - Agisce spesso da seconda punta classica, mette lo zampino nelle azioni più pericolose del Milan. Sua poteva essere la rete della speranza del 2-4, ma viene annullata per fuorigioco perché il tocco di Obiang che è una deviazione e non un appoggio, non lo rimette in gioco. (Dal 70' Origi 6, segna un gol bello quanto inutile).

Giroud 6,5 - Lo splendido gol annullato dopo 8' per un millimetrico fuorigioco grida vendetta: splendida la frustata di testa in terzo tempo per la rete dell'1-2 ma è tutto inutile.