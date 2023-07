Milan, Romero si presenta ai nuovi tifosi e rivela il suo obiettivo in rossonero

06/07/2023 20:24

Luka Romero vuole prendersi il Milan. I rossoneri hanno deciso di puntare sul giovanissimo argentino che nelle ultime due stagioni ha vestito senza grandi fortune la maglia della Lazio. Arrivato giovanissimo in Italia, il trequartista non ha trovato spazio raccogliendo solo una manciata di presenze in biancoceleste e realizzando un gol. Il Milan punta su di lui e l’argentino classe 2004 ha grande voglia di mettersi in mostra nella sua nuova esperienza come rivela a MilanTv.