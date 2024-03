Milan, Ravezzani demolisce il colpo di mercato: Niente più di questo

Il Milan procede in campionato incassando la vittoria (seppur ammantata da polemiche e proteste da parte rivale) con la Lazio, ma la situazione resta sempre precaria per il tecnico Pioli. Da indiscrezioni pare che Cardinale abbia fatto capire al tecnico che proseguirà da contratto anche il prossimo anno solo se vincerà l'Europa League, altrimenti salterà.

Per quanto riguarda il mercato, Fabio Ravezzani a Qui Studio a Voi Stadio, in onda su Telelombardia, ha spiegato:

E sempre a proposito di mercato, il giornalista ha bocciato un acquisto della passata sessione estiva:

Loftus-Cheek è un discreto, ma nulla più, centrocampista. Un po’ meglio di Pobega, ecco. Ci si aspettava una figura dominante a centrocampo, cosa che non riesce a essere per dei limiti. E’ un buon centrocampista, però non è quello che in tanti speravano fosse.