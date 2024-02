Milan, Pioli recupera finalmente una pedina importante in difesa

29/02/2024 18:22

Stefano Pioli ora può quasi contare sulla formazione del Milan al gran completo. Dopo il ritorno di Calabria e Kalulu, per la sfida contro la Lazio di domani tornerà anche Tomori convocato per l'Olimpico. Non sarà a disposizione invece Jovic che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica. In attacco quindi confermato Giroud punta supportato la Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In difesa sulla fascia destra giocherà uno tra Calabria e Florenzi mentre centrale a far coppia con Gabbia o Kjaer o Thiaw.