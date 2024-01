Milan, Pioli dimentica il passato e fa una rivelazione sulla “linea verde”

07/01/2024 15:17

Il Milan torna a ruggire in campionato con la bella vittoria conquistata sul campo dell’Empoli. Tre punti pesanti per i rossoneri che passano in Toscana al termine di una prestazione di grande solidità per la squadra di Stefano Pioli che solo nel secondo tempo ha avuto qualche piccola disattenzione. A fine partita il tecnico rossonero parla anche del futuro e dei piani per questa seconda parte di stagione.

Credo che il momento negativo sia ormai alle spalle. Ma è inutile pensare a quello che potevamo fare perché ci sono ancora tante partite e tante possibilità di fare bene affinché questa stagione possa essere positiva. Siamo in crescita. Ora ci dobbiamo concentrare sulla gara di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il tecnico rossonero però guarda anche al prossimo futuro e a quali sono i piani per questa stagione.

Serve un girone di ritorno nettamente superiore a quello di ritorno della scorsa stagione. Quest’anno dobbiamo fare sicuramente meglio. Abbiamo buttato via dei punti per strada ma ora vogliamo tornare a giocare come sappiamo.

Tra le note positiva di questa stagione ci sono però i giovani che Pioli sta inserendo nelle rotazioni, oggi è toccato a Jimenez che ha preso il posto di Florenzi.