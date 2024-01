Milan, per Capello può vincere lo scudetto. Ma a patto di una cosa

La partita con la Lazio sarà difficile perché è un un buon momento ed è molto forte. Sarri piange giustamente perché sono il primo ad esaltare l’Inter che è la più forte, ma nel calcio anche io ho perso una Supercoppa da favorito. Succede, ma mi sembra difficile. Diciamo che per l’Inter l’avversario da temere in questo momento è la Lazio

Poi ha parlato anche della final four della Supercoppa, in particolare il duello tra Inter e Lazio :

Il Milan deve pensare a vincere, è molto staccato e recuperare 9 punti a questa Inter e con la Juve davanti. Deve pensare che si possa fare. Dovrebbe giocare tutte le partite come delle finali, poi se gli altri pensano alla Champions e alla Coppa Italia c’è la possibilità di recuperare".

Il Milan tra alti e bassi continua a mantenere il terzo posto della classifica del campionato di Serie A, ma secondo Fabio Capello le ambizioni della squadra di Pioli possono andare oltre il piazzamento per la prossima Champions. Dagli studi di Sky Sport l'ex tecnico ha infatti spiegato:

