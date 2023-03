Milan, Nesta assolve Pioli e Maldini: Le colpe vanno cercate da un’altra parte

07/03/2023 11:34

La sconfitta in casa della Fiorentina ha rimesso un po’ in subbuglio la situazione in casa Milan. I rossoneri, dopo la crisi di gennaio, erano reduci da un mese molto positivo. Il ko in Toscana invece ha riportato a galla molte polemiche con Stefano Pioli che è finito inevitabilmente nel mirino di critiche e accuse, così come i dirigenti Maldini e Massara. In loro difesa arriva però un grande ex rossonero come Alessandro Nesta che nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, sembra lanciare qualche accusa alla proprietà e non allo staff tecnico.