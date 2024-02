Milan-Napoli, le probabili formazioni: un cambio per Pioli, Mazzarri deve sciogliere il dubbio in attacco

09/02/2024 11:55

Luci a San Siro per uno dei match più attesi della 24esima giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli affronta i campioni d'Italia del Napoli con l'obiettivo di portarsi a una lunghezza di distanza dal secondo posto presidiato dalla Juventus (i bianconeri giocheranno lunedì contro l'Udinese). Sull'altro fronte, invece, la squadra di Mazzarri è impegnata in una difficile rincorsa alla zona Champions League, distante al momento quattro punti, ma con l'Atalanta che ha una partita in meno.

Stefano Pioli dovrebbe optare per il classico 4-2-3-1. In porta Maignan; in difesa ci saranno Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Bennacer, rientrato in anticipo con l'Algeria dalla Coppa d'Africa, sostituirà lo squalificato Reijnders e sarà supportato da Adlì. Ricca di qualità la fase offensiva con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Giroud.

Il tecnico di San Vincenzo, invece, torna al 4-3-3. Tra i pali Gollini; trincea difensiva architettata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mazzocchi. Lobotka-Anguissa-Cajuste saranno i perni del centrocampo, i quali avranno il compito di dare manforte all'attacco guidato da Politano, Simeone e Kvaratskhelia. Il big match di San Siro è in programma per domenica alle ore 20.45.

Qui sotto le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri