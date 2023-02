Milan, Marchegiani si schiera in difesa: “Ingiuste le critiche nei suoi confronti”

L’ex portiere della Lazio, ed ora commentatore tv, Luca Marchegiani si schiera in difesa di Tatarasanu. Il momento negativo del Milan ha portato tanti opinionisti e tifosi ad accusa il portiere di questa situazione. Il lungo infortunio di Mike Maignan continua a creare polemiche con il club rossonero che ha deciso di non ricorrere al mercato ma secondo Marchegiani, i punti persi dal Milan non sono colpa dell’estremo difensore.

Il rendimento di un portiere dipende molto dal rendimento della squadra e viceversa, per questo non direi che Tatarusanu è costato dei punti al Milan. Io dico che il Milan in questo momento non ha idea di cosa sia la solidità difensiva e che è una squadra che non può iniziare la partita pensando di non subire gol. Se hai la certezza di non prendere gol, questo ti permette di gestire la partita anche con più pazienza e con la consapevolezza che prima o poi l’occasione giusta ti può capitare. Quello della solidità difensiva è il primo aspetto su cui deve lavorare Pioli.