Milan, Maldini guarda alla Bundesliga: piace gioiello in cerca di riscatto

28/07/2021 13:15

E se il sostituto di Calhanoglu arrivasse dalla Bundesliga? Le possibilità sono alte, anche perché - nel frattempo - la pista che porta al croato Vlasic sembra essersi raffreddata. Sul trequartista del Cska Mosca si è fiondato lo Zenit, che ha messo sul piatto 25 milioni di euro, una cifra decisamente eccessiva per i possibili investimenti del club rossonero. E allora ecco che dalla Germania potrebbe venir fuori un'opportunità a prezzo leggermente più basso.

Milan, nel mirino Brandt

Si tratta di Julian Brandt, gioiello del Borussia Dortmund in cerca di riscatto dopo un'ultima stagione poco prodiga di soddisfazioni. Classe 1996, Brandt vedrebbe di buon occhio il trasferimento a Milano, in una squadra tornata a essere grande protagonista in Champions. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento della Lazio nei suoi confronti, ma poi la trattativa si è arenata. Adesso il Borussia sembra aver aperto alla prospettiva del prestito con diritto di riscatto, opzione che consentirebbe al Milan di fiondarsi sul calciatore, magari concordando il riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.