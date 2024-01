Milan, le scelte di Pioli in vista della trasferta di Udine

19/01/2024 19:33

L'ultima volta che Pioli ha schierato la stessa formazione era ancora estate. Nelle prime tre giornate di campionato, infatti, scese in campo sempre lo stesso 11 di partenza, cosa poi mai più successa per la miriade di infortuni che hanno colpito il Milan. Contro l'Udinese ricapiterà, perché Pioli manderà in campo la stessa formazione iniziale che ha giocato domenica scorsa contro la Roma: davanti a Maignan la coppia di centrali sarà formata da Kjaer e Gabbia, con Calabria ed Hernandez esterni. I due di centrocampo saranno Adli e Reijnders, mentre Pulisic, Loftus-Cheek e Leao agiranno alle spalle di Giroud, in un 4-2-3-1 che con il movimento a scalare di Loftus-Cheek diventerà 4-3-3 in fase difensiva. Nelle ultime otto partite in Friuli tra Udinese e Milan in Serie A c'è stato grande equilibrio, con tre successi per parte e due pareggi. L'Udinese, però, ha vinto le ultime due sfide contro il Milan in campionato (3-1 in casa lo scorso 18 marzo e 1-0 a San Siro il 4 novembre) e mai nella sua storia ha ottenuto tre successi di fila contro i rossoneri in Serie A.