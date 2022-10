Milan: Le date dei rientri di Theo Hernandez, Calabria e Kjaer

04/10/2022 09:53

Arrivederci a presto. Gli esami sostenuti ieri hanno confermato che gli infortuni di Kjaer e Calabria, che sono andati ad aggiungersi ad un'infermeria super-affollata, non sono di poco conto. Il terzino ha avuto la peggio: lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra per il capitano rossonero che dovrà stare fermo tre mesi. Il Milan spera di riaverlo a disposizione per la ripresa del campionato ad inizio gennaio (il 4 gennaio 2023 in casa della Salernitana). E' un problema simile a quello che ha avuto Alessandro Florenzi, anche se meno grave per fortuna (l'ex Romarientrerà tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio).

Per Kjaer si tratta di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro e sarà valutato tra una settimana: dovrà restare ai box per due-tre settimane. Niente trittico Chelsea-Juve-Chelsea dunque, la speranza è di rivederlo in campo tra la trasferta di Verona in Serie A e quella di Zagabria in Champions League.