Milan-Juventus, le formazioni: Le scelte di Pioli ed Allegri

21/10/2023 14:23

Si accendono le luci a San Siro, come canta Roberto Vecchioni in una celebre canzone. Big match sotto la Madonnina con Milan e Juventus che si affrontano per le zone nobili della classifica domani alle 20.45. I rossoneri guidano il timone della Serie A forti dei 21 punti conquistati in otto partite (7 successi, una sconfitta contro l'Inter); la squadra di Massimiliano Allegri, invece, è quattro passi più sotto, ma con il jolly delle coppe europee da sfruttare a proprio favore. Allo stesso modo non si può dire che Milan e Juventus arrivino all'appuntamento nel migliore dei modi visto che domenica sera mancheranno dei titolari illustri (out Theo Hernandez e Maignan sponda rossonera; non recuperano Danilo e Chiesa per la Vecchia Signora).

Stefano Pioli dovrebbe optare per il classico 4-3-3. Tra i pali Mirante (assente anche Sportiello); in difesa agiranno Calabria, Tomori, Thiaw e Florenzi. In mezzo al campo spazio alla qualità dell'ex Az Reijnders supportato dalla fisicità di Musah e dalla spensieratezza di Adlì. In avanti tridente confermato con Leao, Giroud e Pulisic.

Diversi dubbi anche per Massimiliano Allegri intenzionato a riproporre il 3-5-2. In porta Szczesny; linea difensiva formata da Rugani, Bremer e Gatti. A centrocampo viaggiano spediti verso una maglia da titolare Locatelli, Rabiot (capitano per l'occasione) e McKennie; sulle corsie laterali Kostic e Weah. Il peso dell'attacco ruoterà sulle spalle di Dusan Vlahovic (il serbo ha recuperato) e Kean. Il kick-off tra Milan-Juventus scatterà alle 20.45 e sarà visibile sulla piattaforma di Dazn.

Qui sotto le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Adlì, Reijnders, Musah; Leao, Giroud, Pulisic. All.Pioli.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Kostic, Rabiot, Locatelli, McKennie, Weah; Vlahovic, Kean. All.Allegri.